StarCraft стала бесплатной

Компания Blizzard выпустила первый за последние 8 лет патч к StarCraft: Brood War версии 1.18. Помимо улучшений непосредственно в самой игре с новым обновлением оригинальная StarCraft (вместе с дополнением Brood War), которой почти 20 лет, становится совершенно бесплатной.

Помимо аукциона неслыханной щедрости, патч улучшает совместимость с Windows 7, 8.1, 10 и Mac, добавляет режим наблюдателя, автоматические сохранения повторов, поддержку оконного режима, кодировки UTF-8 и горячих клавиш.

Напомним, что недавно Blizzard анонсировала StarCraft: Remastered, переиздание оригинальной StarCraft и StarCraft: Brood War. Ремастер получит поддержку 4K, сможет похвастаться более детализированной картинкой и перерисованными портретами героев. Также авторы обещают возможность приближения и удаления камеры так, чтобы можно было разглядеть поле бое в мельчайших деталях или увидеть карту целиком.

В StarCraft: Remastered также добавят обновленный саундтрек, новые диалоги, улучшат многопользовательский режим. Предусмотрена поддержка облачных сохранений.

Игра выйдет сразу на 13 языках на PC под управлением Windows и macOS уже летом 2017-го года.

Источник
TechCrunch
Теги
игры Starcraft

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