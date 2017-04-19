Анонсирована славянская ролевая игра Yaga

Студия Breadcrumb Interactive из Румынии официально анонсировала ролевую игру Yaga («Яга»). Разработчики пообещали, что решения геймера будут иметь далеко идущие последствия внутри мира игры. В главной роли — однорукий кузнец Иван, живущий в 14-ом веке, который сражается со злобным царем и его ведьмами. Разумеется, в Yaga присутствует и сама Баба Яга — в этот раз защитница старых традиций и духов, при этом, еще и умелый манипулятор.

Проект выполнен в стилистике славянского фэнтези, имеет соответствующую атмосферу и музыку. Создавая Yaga, разработчики вдохновлялись Bastion (это касается боевой системы), Binding of Isaac (постоянно изменяющийся мир, случайная генерация карт), Guacamelee! (тщательная проработка стиля) и 80 Days (отсюда взяли систему диалогов и морального выбора).

Релиз запланирован на конец 2017-го года для PC и Xbox One. Появится ли Yaga на PS4, PS Vita и Nintendo Switch, зависит от того, сколько денег разработчикам удастся выручить на Kickstarter.



















