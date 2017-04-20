Опубликованы официальные системные требования Outlast 2
В сети появились официальные системные требования Outlast 2, которая выходит 25 апреля 2017 года на PC, PS4, Xbox One.
Для запуска игры и 720p при 30 FPS потребуется:
- Операционная Система: Windows Vista, 7, 8, 10
- Процессор: Intel Core i3-530
- Память: 4 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA Geforce GTX 260 или ATI Radeon HD 4870
- DirectX 10
- Место на жестком диске: 30 ГБ
Рекомендуеманная конфигурация для 1080p при 60 FPS куда мощнее:
- Операционная Система: Windows Vista, 7, 8, 10
- Процессор: Intel Core i5
- Память: 8 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA Geforce GTX 660 или ATI Radeon HD 7850
- DirectX 10
- Место на жестком диске: 30 ГБ
Напомним, что действие игры развернется в Аризоне, в заброшенной и мрачной деревушке, наполненной тайнами жуткого прошлого и сумасшедшими поселенцами. Главным героям, оператору Блэйку и его супруге, предстоит оказаться в эпицентре жуткого кошмара и постараться выжить.
Разработчики обещают схожую с оригиналом атмосферу и аналогичное чувство беспомощности игрока во время прохождения.
ИсточникPCGamesN