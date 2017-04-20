Nintendo может выпустить SNES Mini
Eurogamer, сославшись на свои источники внутри Nintendo, которым можно доверять, сообщает, что японцы собираются выпустить приставку SNES Mini, которая продолжит славную традицию NES Mini. Предположительно консоль выйдет в праздничный период 2017-го года, в ноябре или декабре.
Стоимость не называется. Точно также неизвестна и подборка игр.
Возможно, что именно планы по созданию SNES Mini стали причиной прекращения производства NES Mini. Сейчас консоль, официальная цена которой составляет всего 60 долларов, на eBay в среднем продается за 350 долларов.
ИсточникCNET