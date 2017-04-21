В GTA Online появится ретро-режим с видом сверху

Компания Rockstar Games сообщила о скором выходе обновления с новым противоборством Tiny Racers (в русскоязычной локализации — «Микрогонщики») для многопользовательского режима GTA Online в Grand Theft Auto V.





Обновление добавит в игру ретро-режим в стиле старых-добрых двумерных гонок с видом сверху, какими и были первые части GTA. Режим предусматривает каскадерские гонки на узких трассах, с которых можно сталкивать конкурентов.

Бесплатное обновление «Микрогонщики» станет доступно 25 апреля 2017 года для игровых консолей PlayStation 4 и Xbox One, а также PC.