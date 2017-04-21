Injustice 2 ушла в печать

Студия NetherRealm Studios вместе с Эдом Буном (Ed Boon) сообщили об отправке в печать ожидаемого файтинга Injustice 2. Кроме того, был опубликован новый видеоролик с андроидом Брейниаком в главной роли.

Injustice 2 выходит 19 мая на игровых приставках PlayStation 4 и Xbox One.





В Injustice 2 геймеры смогут выбрать себе супергероя или суперзлодея из вселенной DC Comics, определять его внешний вид, умения и способности в драке, прокачивать боевые навыки, а также заработать в ходе игры «уникальное и мощное» вооружение и обмундирование.