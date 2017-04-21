Syberia 3 получает оценки, опубликован релизный трейлер на русском

Компания «Бука» представила премьерное видео ожидаемой приключенческой игры «Сибирь 3», в которой рассказывается история харизматичной девушки Кейт Уокер.

Релиз игры в стандартном и коллекционном (включает 60-страничный артбук, литографии, плакат, саундтрек, фигруку Кейт и комикс на 20 страниц) изданиях состоялся вчера, 20-го апреля. Опробовать новинку можно на PC, Xbox One и PS4.

В Steam у игры смешанные отзывы. Положительных оценок примерно столько же, сколько и отрицательных.

Третья и заключительная часть в культовой серии приключенческих игр изначально должна была выйти 1 декабря 2016-го года, однако игру отложили. Как отмечают разработчики, им потребовалось дополнительное время для доводки игры до нужного уровня качества, а также добавление нового контента. По мнению самого Бенуа Сокаля, творческого директора всей саги, в результате геймеров ожидает лучшая часть трилогии с дополнительными эпизодами, сценами и диалогами, а также поддержкой новых языков озвучки.