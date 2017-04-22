Официально анонсирована Call of Duty: WWII

Слухи подтвердились. Компания Activision официально анонсировала Call of Duty: WWII, которая вернет серию к истокам. Действие, что следует из названия, развернется во времена Второй мировой войны.

Над проктом трудится студия Sledgehammer Games, дебютный трейлер покажут на следующей неделе, 26 апреля.

В сети открылся тизер-сайт, появилось первое промо-изображение и логотип шутера.

Уже известна и дата релиза, Call of Duty: WWII собираются выпустить в ноябре 2017-го на всех актуальных платформах.