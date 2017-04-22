Sega работает над новой Yakuza

Тосихиро Нагоси (Toshihiro Nagoshi), автор сериала Yakuza, официально подтвердил разработку новой игры в бесконечном сериале о буднях Якудза. Официальной даты релиза, как и полного названия у игры пока что нет. Вполне возможно, что речь идет о Yakuza 7. 

Впрочем, существует вероятность увидеть и нечто более оригинальное, чем просто сиквел. Очередной приквел, история о стародавних временах Японии, феодальная драма? Кто знает. Известно лишь, что разработчики начинают с чистого листа и что история Казумы Кирью (Kazuma Kiryu) окончательно и бесповоротно закончилась. 

У Sega большие планы на Yakuza и останавливаться разработчики не собираются. Новые игры будут выходить в будущем. А движок Dragon Engine, опробованный в Yakuza 6, продолжит совершенствоваться. Нагоси также напомнил об англоязычных релизах:

  • В начале 2017-го вышла Yakuza 0;
  • В августе 2017-го выйдет Yakuza Kiwami, ремейк первой части;
  • В 2018-ом ожидается перевод на английский Yakuza 6.
Источник
Gematsu
Теги
игры Yakuza

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