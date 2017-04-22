Sega работает над новой Yakuza

Тосихиро Нагоси (Toshihiro Nagoshi), автор сериала Yakuza, официально подтвердил разработку новой игры в бесконечном сериале о буднях Якудза. Официальной даты релиза, как и полного названия у игры пока что нет. Вполне возможно, что речь идет о Yakuza 7.

Впрочем, существует вероятность увидеть и нечто более оригинальное, чем просто сиквел. Очередной приквел, история о стародавних временах Японии, феодальная драма? Кто знает. Известно лишь, что разработчики начинают с чистого листа и что история Казумы Кирью (Kazuma Kiryu) окончательно и бесповоротно закончилась.

У Sega большие планы на Yakuza и останавливаться разработчики не собираются. Новые игры будут выходить в будущем. А движок Dragon Engine, опробованный в Yakuza 6, продолжит совершенствоваться. Нагоси также напомнил об англоязычных релизах:

В начале 2017-го вышла Yakuza 0;

В августе 2017-го выйдет Yakuza Kiwami, ремейк первой части;

В 2018-ом ожидается перевод на английский Yakuza 6.