Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии

Молодой человек из Сургута решил заказать консоль PlayStation 4 в Германии, чтобы сэкономить деньги. Однако, не трудно представить, каково было его разочарование, когда таможенники Югры не только конфисковали приставку, но и сообщили о незаконности покупки.

По законам Российской Федерации, PlayStation 4 относится к классу товаров, определяемых как криптографические (шифровальные) средства. Завозить в нашу страну такие устройства без специальных документов с указанием технических и криптографических характеристик запрещено.

«Игровая приставка данной модели являлась устройством, содержащим в себе встроенное оборудование с различными техническими характеристиками (встроенный жесткий диск 500 GB, основной (графический) процессор, оптический дисковод), в том числе имеет выход в телекоммуникационную сеть «Интернет» и, в соответствии с требованиями таможенного законодательства, ввоз и вывоз таких товаров, относящихся к шифровальным (криптографическим) средствам, осуществляется при наличии нотификации – уведомлении изготовителя товаров о технических и криптографических характеристиках», – сообщает пресс-служба таможни ХМАО-Югры.

Для конкретной модели PlayStation 4 Slim вресии CUH-2016A в «Едином реестре нотификаций о характеристик шифровальных средств и товаров» специальной нотификации нет.

Таким образом, парень не только лишился консоли, но и попал под административную статью 16.3 КоАП России. Теперь ему грозит штраф в размере от 1 до 2,5 тысяч рублей. 

Источник
О Сургуте
Теги
игры PlayStation 4

Комментарии

Из рубрикиИгры
В сеть утекли тизер и скриншоты Call of Duty: WWII
Sega работает над новой Yakuza
Официально анонсирована Call of Duty: WWII

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 111
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 73
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 49
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 42
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 42