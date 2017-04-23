Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии

Молодой человек из Сургута решил заказать консоль PlayStation 4 в Германии, чтобы сэкономить деньги. Однако, не трудно представить, каково было его разочарование, когда таможенники Югры не только конфисковали приставку, но и сообщили о незаконности покупки.

По законам Российской Федерации, PlayStation 4 относится к классу товаров, определяемых как криптографические (шифровальные) средства. Завозить в нашу страну такие устройства без специальных документов с указанием технических и криптографических характеристик запрещено.

«Игровая приставка данной модели являлась устройством, содержащим в себе встроенное оборудование с различными техническими характеристиками (встроенный жесткий диск 500 GB, основной (графический) процессор, оптический дисковод), в том числе имеет выход в телекоммуникационную сеть «Интернет» и, в соответствии с требованиями таможенного законодательства, ввоз и вывоз таких товаров, относящихся к шифровальным (криптографическим) средствам, осуществляется при наличии нотификации – уведомлении изготовителя товаров о технических и криптографических характеристиках», – сообщает пресс-служба таможни ХМАО-Югры.

Для конкретной модели PlayStation 4 Slim вресии CUH-2016A в «Едином реестре нотификаций о характеристик шифровальных средств и товаров» специальной нотификации нет.

Таким образом, парень не только лишился консоли, но и попал под административную статью 16.3 КоАП России. Теперь ему грозит штраф в размере от 1 до 2,5 тысяч рублей.