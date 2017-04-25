Майкл Пактер считает, что в скором времени консоли окажутся не у дел

Знаменитый «игровой» аналитик Майкл Пактер (Michael Pachter) считает, что консоли в ближайшем будущем окажутся попросту не нужны геймерам. По его мнению, развитие смартфонов и компьютеров через 2-3 года приведет к отказу большинства от приставок. В большинство хитов в 2019-2020 годах можно будет сыграть на PC, заявляет Пактер.

Еще через 10 лет самые громкие блокбастеры станут доступны и на телефонах. Маленький экран? Не беда, считает Пактер, телефоны смогут подключаться к телевизорам.

Из-за этого необходимость в игровых консолях попросту исчезнет. Покупать их будут лишь те, кому интересны единичные эксклюзивные произведения.

Однако, что касается этого поколения, то, Пактер говорит, что лидировать в нем будет PlayStation 4.