Outlast 2 получает оценки

Хоррор от первого лица Outlast 2, созданный Red Barrels, получает оценки в сети. На данный момент средний балл на Metacritic составляет 77 баллов из 100. Большинство критиков хвалят новинку, положительно отзываясь об атмосфере страха и ужаса, как и в случае с первой частью.

Destructoid – 8/10

Game Informer – 7.8

Gamespot – 7

Easy Allies – 4/5

GamesRadar+ – 2.5/5

IGN – 8.3

Leadergamer – 9/10

RPS – No score

PCGamer – 85/100

Polygon – 7.5

Paste Magazine – 3

We Got This Covered – 3.5/5

IBTimes UK – 4.5/5

IGN Spain – 9

Spaziogames – 8

PS Site – 8

Game Revolution – 4.5/5

Hardcore Gamer – 4/5

Outlast 2 выходит сегодня на PC, PS4 и Xbox One.

Напомним, что действие игры развернется в Аризоне, в заброшенной и мрачной деревушке, наполненной тайнами жуткого прошлого и сумасшедшими поселенцами. Главным героям, оператору Блэйку и его супруге, предстоит оказаться в эпицентре жуткого кошмара и постараться выжить.