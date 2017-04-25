Outlast 2 получает оценки
Хоррор от первого лица Outlast 2, созданный Red Barrels, получает оценки в сети. На данный момент средний балл на Metacritic составляет 77 баллов из 100. Большинство критиков хвалят новинку, положительно отзываясь об атмосфере страха и ужаса, как и в случае с первой частью.
- Destructoid – 8/10
- Game Informer – 7.8
- Gamespot – 7
- Easy Allies – 4/5
- GamesRadar+ – 2.5/5
- IGN – 8.3
- Leadergamer – 9/10
- RPS – No score
- PCGamer – 85/100
- Polygon – 7.5
- Paste Magazine – 3
- We Got This Covered – 3.5/5
- IBTimes UK – 4.5/5
- IGN Spain – 9
- Spaziogames – 8
- PS Site – 8
- Game Revolution – 4.5/5
- Hardcore Gamer – 4/5
Outlast 2 выходит сегодня на PC, PS4 и Xbox One.
Напомним, что действие игры развернется в Аризоне, в заброшенной и мрачной деревушке, наполненной тайнами жуткого прошлого и сумасшедшими поселенцами. Главным героям, оператору Блэйку и его супруге, предстоит оказаться в эпицентре жуткого кошмара и постараться выжить.
ИсточникVG247