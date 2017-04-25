Outlast 2 получает оценки

Хоррор от первого лица Outlast 2, созданный Red Barrels, получает оценки в сети. На данный момент средний балл на Metacritic составляет 77 баллов из 100. Большинство критиков хвалят новинку, положительно отзываясь об атмосфере страха и ужаса, как и в случае с первой частью.

  • Destructoid – 8/10
  • Game Informer – 7.8
  • Gamespot – 7
  • Easy Allies – 4/5
  • GamesRadar+ – 2.5/5
  • IGN – 8.3
  • Leadergamer – 9/10
  • RPS – No score
  • PCGamer – 85/100
  • Polygon – 7.5
  • Paste Magazine – 3
  • We Got This Covered – 3.5/5
  • IBTimes UK – 4.5/5
  • IGN Spain – 9
  • Spaziogames – 8
  • PS Site – 8
  • Game Revolution – 4.5/5
  • Hardcore Gamer – 4/5

Outlast 2 выходит сегодня на PC, PS4 и Xbox One.

Напомним, что действие игры развернется в Аризоне, в заброшенной и мрачной деревушке, наполненной тайнами жуткого прошлого и сумасшедшими поселенцами. Главным героям, оператору Блэйку и его супруге, предстоит оказаться в эпицентре жуткого кошмара и постараться выжить.

Источник
VG247
Теги
игры Outlast 2

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