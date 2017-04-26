Blizzard выпустила Heroes of the Storm 2.0

Компания Blizzard объявила о выходе масштабного обновления для игры Heroes of the Storm. Апдейт можно даже назвать своего рода перезапуском игры. Среди новшеств — заметно измененная система прогресса, контейнеры с добычей, новое поле боя в стиле Overwatch, новый герой и так далее.


Напомним, Heroes of the Storm представляет собой игру в жанре MOBA, запущенную Blizzard летом 2015 года. В новой системе прогресса убрано ограничение на максимальный уровень игрока, вместо этого используется сумма уровней всех героев, причем за повышение уровня до определенных отметок выдается награда.

В контейнерах с трофеями можно найти косметические награды для героев: смайлики, реплики, комплекты комментаторов, знамена и тому подобное. Новым героем стал киборг-ниндзя Гэндзи из Overwatch. Поле Ханамура унаследовало две основные линии боя из Overwatch.

Источник
Heroes of the Storm
Теги
игра BLIZZARD Heroes of the Storm

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