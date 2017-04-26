Компания id Software трудится над новой версией движка id Tech Engine, сообщил технический директор Роберт Даффи (Robert Duffy). Утверждается, что новая версия будет рассчитана на работу с многоядерными процессорами и окажется хорошо оптимизированной для процессоров Ryzen от AMD.

«Мы трудимся над новым поколением движка id Tech, оптимизируем его для процессоров Ryzen от AMD. В наших планах использовать все возможности нового железа».

При этом Quake Champions создана на старой версии id Tech 6, точнее гибридном движке, созданном id Software и Sabre Interactive. Впрочем, в id хотят скорректировать его для эффективной работы с Ryzen и Vega.

Что до id Tech 7, то дата завершения работ над движком пока не называется.