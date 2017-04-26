id Software трудится над новой версией движка id Tech

Компания id Software трудится над новой версией движка id Tech Engine, сообщил технический директор Роберт Даффи (Robert Duffy). Утверждается, что новая версия будет рассчитана на работу с многоядерными процессорами и окажется хорошо оптимизированной для процессоров Ryzen от AMD.

«Мы трудимся над новым поколением движка id Tech, оптимизируем его для процессоров Ryzen от AMD. В наших планах использовать все возможности нового железа».

При этом Quake Champions создана на старой версии id Tech 6, точнее гибридном движке, созданном id Software и Sabre Interactive. Впрочем, в id хотят скорректировать его для эффективной работы с Ryzen и Vega.

Что до id Tech 7, то дата завершения работ над движком пока не называется.  

Источник
DSOGaming
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