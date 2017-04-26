Kingdom Hearts 3 и FF VII Remake могут появиться позже 2018 года

В Интернете появилось изображение из отчета Square Enix, на котором отображена дата выхода некоторых ожидаемых проектов издательства. Речь идет в том числе и о Kingdom Hearts 3 с Final Fantasy VII Remake. Обе игры заявлены на 2018-ый финансовый год, а это период с 1-го апреля 2017-го по 31 марта 2018-го, или, что самое печальное, позже. Таким образом, точной даты релиза у обеих JRPG по-прежнему нет.

При этом Dragon Quest XI заявлена на 2017 год.

Также есть упоминание о новой игре по лицензии Marvel.