Появился дебютный трейдер Call of Duty: WWII

Компания Activision, как и обещала, представила первый официальный трейлер Call of Duty: WWII. Мы показываем вам версию с субтитрами на русском.

Над игрой вот уже несколько лет трудится студия Sledgehammer Games. Нам обещают мрачную, сложную историю, полную драматичных сцен самого кошмарного конфликта в истории человечества. В главной роли выступят солдаты — Джозеф Тернет, Уильям Пирсон, Роберт Зассман и Рональд Дэниелся (протагонист сюжетного режима). Разработчики стараются сделать новую Call of Duty наиболее реалистичной (например, здесь не предусмотрена автоматическая регенерации жизненной энергии) и эпичной.

Нам удастся поучаствовать в освобождении Парижа, штурме Берлина. Высадке в Нормандии, Арденнской операции.

Что касается многопользовательских битв, то в Call of Duty: WWII предусмотрен новый сюжетный сетевой режим «Война», а также хаб для общения под названием «Штаб». Совместно также можно сразиться с зомби в режиме «Зомби-Нацисты».

Call of Duty: WWII доступна для предзаказа в нескольких вариантах:

  • Base Edition — Самая простая версия;
  • Digital Base Edition — Она же в цифровом варианте;
  • Digital Deluxe Edition — Сама игра, сезонный пропуск и дополнительный контент;
  • Pro Edition — Сама игра, сезонный пропуск, дополнительный контент и красивая коробка.

Релиз намечен на 3 ноября 2017-го года.


Источник
Kotaku
Теги
игры Call of Duty: WWII

Комментарии

Из рубрикиИгры
В 343 Industries признали, что ошиблись с сюжетом Halo 5: Guardians
Помощник Google Home выучит 5 миллионам кулинарных рецептов
Что случилось 26 апреля 2017 года?

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 112
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 73
Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 63
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 49
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 44
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 42