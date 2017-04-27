Появился дебютный трейдер Call of Duty: WWII

Компания Activision, как и обещала, представила первый официальный трейлер Call of Duty: WWII. Мы показываем вам версию с субтитрами на русском.

Над игрой вот уже несколько лет трудится студия Sledgehammer Games. Нам обещают мрачную, сложную историю, полную драматичных сцен самого кошмарного конфликта в истории человечества. В главной роли выступят солдаты — Джозеф Тернет, Уильям Пирсон, Роберт Зассман и Рональд Дэниелся (протагонист сюжетного режима). Разработчики стараются сделать новую Call of Duty наиболее реалистичной (например, здесь не предусмотрена автоматическая регенерации жизненной энергии) и эпичной.

Нам удастся поучаствовать в освобождении Парижа, штурме Берлина. Высадке в Нормандии, Арденнской операции.

Что касается многопользовательских битв, то в Call of Duty: WWII предусмотрен новый сюжетный сетевой режим «Война», а также хаб для общения под названием «Штаб». Совместно также можно сразиться с зомби в режиме «Зомби-Нацисты».

Call of Duty: WWII доступна для предзаказа в нескольких вариантах:

Base Edition — Самая простая версия;

Digital Base Edition — Она же в цифровом варианте;

Digital Deluxe Edition — Сама игра, сезонный пропуск и дополнительный контент;

Pro Edition — Сама игра, сезонный пропуск, дополнительный контент и красивая коробка.

Релиз намечен на 3 ноября 2017-го года.



