Помощник Google Home выучит 5 миллионам кулинарных рецептов

Помощника Google Home теперь можно смело расположить на кухне. Устройство выучит около 5 миллионов кулинарных рецептов в ближайшую неделю, сообщает Google. Гаджет сможет давать вам инструкции по приготовлению самых разнообразных блюд.

Достаточно зайти в приложение Google Assistant на вашем Android-смартфоне или найти рецепт через поисковую систему Google, а затем нажать «Отправить в Google Home». После нужно сказать Home: «OK Google, start cooking» или «Start Recipe». Затем электронный кулинар назовет перечень ингредиентов и пошагово расскажет, что и как делать.

Напомним, что Google Home может работать как Wi-Fi-колонка, но также способен производить поиск в Google с помощью голосовых запросов, проигрывать музыку из различных облачных сервисов. Google Home с виртуальным голосовым помощником можно поручать различные задачи по дому, например, регулировать термостаты Nest, включать и выключать таймер, регулировать освещение, управлять многокомнатной музыкальной системой и многое другое.

Источник
GSMArena
Теги
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