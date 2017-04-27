В 343 Industries признали, что ошиблись с сюжетом Halo 5: Guardians

Студия 343 Industries, создавшая Halo 5: Guardians, признала ошибку со сценарием игры. Руководитель команды разработчиков Фрэнк О'Коннор (Frank O'Connor) заявил:

«Нас заслужено ругали за Halo 5. Теперь мы понимаем, что фанаты хотели увидеть историю о Мастере Чифе, а не о другом персонаже. Многим понравились члены команд Blue Team и Осирис, однако они хотели узнать больше о Мастере Чифе. Для нас это урок. Люди привязались к главному герою за 15 лет.

Мастер Чиф имеет огромное значение во вселенной Halo. Мы знали об этом, однако даже не представляли, насколько сильно его любят игроки. Сейчас этот герой важен для серии Halo куда больше, чем раньше».

Далее разработчики заявили, что в будущем сосредоточат все внимание именно на Мастере Чифе. А следующую игру в серии Halo, считают эксперты, анонсируют уже на E3 2017. 

Источник
Halo Waypoint
Теги
игры Halo 5: Guardians

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