В танковом экшне Armored Warfare запущен переработанный интерфейс и обновленный ангар

Разработчики танкового экшна Armored Warfare: Проект Армата сообщили о выходе обновления 0.20. Апдейт уже установлен на основные серверы. По словам разработчиков, обновление продолжает реализацию масштабной программы комплексных изменений игры, начало которой было положено обновлением 0:19 и введением программы «Баланс 2.0» по изменению игровой механики.


Теперь в игре появился переработанный интерфейс, обновленный ангар, а также добавлена новая PvP-карта. Новый интерфейс призван избавиться от проблем, которые делали игру сложной для новичков, да и просто сделать управление удобнее и проще. Что касается ангара, то теперь техника будет припаркована перед ним, а не внутри. Кроме того, в будущем игроки увидят сезонные изменения.

На карте «Порт-Антонио» бои развернутся в окрестностях небольшой деревушки, расположившейся вдоль побережья. Ее особенностями стали рельеф и застройка, дающие множество возможностей для укрытия, а также неустойчивая погода, сильно влияющая на обстановку на берегу.

Источник
Armored Warfare
Теги
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