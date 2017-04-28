Rockstar Games может работать над Bully 2

Пользователь GTA Forums пол ником Yan2295, ранее публиковавший достоверные утечки, сообщил, что компания Rockstar Games может работать над второй частью симулятор школьника-хулигана Bully.

Инсайдер пишет, что Bully 2 довольно давно находится в разработке и выйдет после Red Dead Redemption 2. К сожалению, больше никакой информацией Yan2295 делиться не стал.

В прошлом в Rockstar уже сообщали, что планируют выпустить Bully 2. Так, Дэн Хаузер писал о планах начать работу над проектом сразу после релиза Max Payne 3. Последние приключений Пейна, напомним, вышли в 2011-ом году. Так что вероятно, разработка продолжения «симулятора школьника» началась позднее.

Первая часть Bully вышла в 2006-ом году на PlayStation 2. 

Источник
Roosterteeth
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