Стратегия Warhammer 40,000: Dawn of War III поступила в продажу

Компания SEGA сообщила, что стратегия Warhammer 40,000: Dawn of War III поступила в продажу. Ее уже можно купить в Steam за 1799 рублей.

Средний балл на Metacritic равняется 81 из 100. При этом, игрокам Dawn of War III нравится меньше, чем критикам. Из почти 1000 пользовательских обзоров в Steam лишь 50% положительные.

Действие Warhammer 40000: Dawn of War III разворачивается во вселенной Warhammer 40000 и сохраняют ее атмосферу. В трейлере можно пронаблюдать битву космодесанта, эльдаров и орков. Разработка ведется в сотрудничестве с Games Workshop, издателем культовой настольной игры-варгейма Warhammer 40000.

Как отмечают создатели, Dawn of War III сочетает лучшие черты предшественников — размах оригинального Dawn of War с вариативностью Dawn of War II и его подходом к роли героев на поле битвы.

Источник
Steam
Теги
игры Warhammer 40 000: Dawn of War 3

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