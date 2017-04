Цифра дня: Nintendo продала 2,74 миллиона Switch

Цифра дня:

2,74

миллиона Switch продала Nintendo.

Компания Nintendo опубликовала финансовый отчет за 2016 фискальный год, закончившийся в конце марта 2017-го. Японцам удалось реализовать 2,74 миллиона консолей Switch, при этом главный хит для приставки — The Legend of Zelda: Breath of the Wild – купили 2,76 миллиона геймеров (некоторые купили игру, не имея приставки; странно, но факт). Для Wii U, к слову, тираж этого же проекта составил 1,1 миллион.

Пока что спрос на Switch превышает предложение, однако в 2017-ом финансовом году Nintendo наверняка наладит поставки и продаст около 10 миллионов устройств до конца марта 2018-го года.

Доход и операционная прибыль Nintendo в 2016-ом финансовом году упала на 3% и 11% соответственно по сравнению с 2015-ом финансовым годом.