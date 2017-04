Nintendo анонсировала новую портативную приставку 2DS XL за $150

Компания Nintendo анонсировала новую портативную приставку под названием New Nintendo 2DS XL. Она расширяет линейку Nintendo 3DS и займет нишу между Nintendo 2DS и New Nintendo 3DS XL.





Как отмечает производитель, выход в продажу New Nintendo 2DS XL состоится одновременно с выходом трех крупных игр для систем линейки Nintendo 3DS: Hey! PIKMIN, Miitopia и Dr Kawashima’s Devilish Brain Training: Can you stay focused? В Японии старт продаж намечен на 13 июля, а в США и Европе — на 28 июля 2017 года. Цена на устройство составляет $149,99 в США, а в России — ориентировочно 9999 рублей. Приставка будет доступна в двух цветовых вариантах — черный с бирюзовым и белый с оранжевым.

Она выполнена в складном форм-факторе и получила дисплеи такого же размера, как на системах New Nintendo 3DS XL. Как следует из названия, изображение будет выводиться только в 2D. По словам производителя, гаджет обладает такой же вычислительной мощностью, как New Nintendo 3DS XL, Также есть поддержка NFC для фигурок и карт amiibo. На ней можно играть в 2D-режиме во все игры, вышедшие для Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS и Nintendo DS.