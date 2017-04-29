В Overwatch сыграли 30 миллионов человек

На данный момент количество пользователей, сыгравших в Overwatch, превысило 30 000 000 человек. Сообщение об этом появилось в официальном Twitter'е игры. 

Речь идет о всех учетных записях, созданных с момента релиза проекта. То есть, вовсе не обязательно, что было куплено 30 миллионов копий игры. Многие регистрировали учетные записили во время бесплатных периодов. Кто-то также приобретал игру повторно из-за блокировки аккаунта. 

В октябре 2016-го Blizzard сообщала о 20 миллионах пользователей, в конце января цифра выросла до 25 миллионов. 

Источник
DualShockers
Теги
игры Overwatch

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