NES Classic Edition разошлась тиражом 2,3 миллиона экземпляров

NES Classic Edition разошлась тиражом 2,3 миллиона экземпляров, сообщил Реджи Филс-Эйм (Reggie Fils-Aime), президент Nintendo of America. Напомним, что японцы решили завершить производство ретро-консоли. 

Реджи заявил: "Мы планировали, что это будет консоль одного праздничного периода. Мы не рассчитывали, что популярность окажется столь высокой. Мы выпустили больше устройств, чтобы удовлетворить спрос. Однако у нас ограниченные ресурсы. Мы смотрим в будущее". А будущее Nintendo это, безусловно, Switch. 

Ходят слухи, что к следующим рождественским праздникам Nintendo выпустит SNES Classic Mini

Источник
VG247
Теги
игровые приставки NES Classic Edition

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