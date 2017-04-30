NES Classic Edition разошлась тиражом 2,3 миллиона экземпляров, сообщил Реджи Филс-Эйм (Reggie Fils-Aime), президент Nintendo of America. Напомним, что японцы решили завершить производство ретро-консоли.

Реджи заявил: "Мы планировали, что это будет консоль одного праздничного периода. Мы не рассчитывали, что популярность окажется столь высокой. Мы выпустили больше устройств, чтобы удовлетворить спрос. Однако у нас ограниченные ресурсы. Мы смотрим в будущее". А будущее Nintendo это, безусловно, Switch.

Ходят слухи, что к следующим рождественским праздникам Nintendo выпустит SNES Classic Mini.