PlayStation 5 может появиться уже в 2018 году

Дэмиан Тонг (Damian Thong), известный аналитик, предсказавший появление PlayStation 4 Pro и PlayStation 4 Slim, считает, что следующая приставка от Sony появится уже в 2018-ом году. То есть, PlayStation 5 выйдет через 5 лет после запуска PlayStation 4.

Официальных комментариев Sony не дает, но, если Тонг прав, то скорее всего анонс PlayStation 5 случится либо в конце 2017-го, либо в начале 2018-го года. Также существует вероятность увидеть консоль на E3 2018.

Сподвигнуть на ускорение текущего поколение Sony мог скорый релиз очень мощной Xbox Scorpio.