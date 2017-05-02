В Hearthstone играют 70 миллионов человек

Компания Blizzard Entertainment поделилась своими достижениями в игре Hearthstone. На данный момент количество игроков насчитывает 70 миллионов человек.


Кроме того, когда Blizzard организовали «Экспедицию в Ун’Горо» в начале месяца, Hearthstone поставил рекорд по количеству геймеров из разных стран, зашедших в игру в один день.

В честь такого успеха, Blizzard запустила временную акцию — до конца мая все зашедшие в игру получат в подарок 3 комплекта карт «Экспедиции в Ун'Горо».

Источник
Hearthstone
Теги
игра BLIZZARD халява Hearthstone

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