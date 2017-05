Shadow of the Tomb Raider не покажут на E3 2017

На сайте Turning Point, посвященном сериалу Tomb Raider, ссылаясь на PR-менеджера Crystal Dynamics Миган Мари (Meagan Marie), пишут, что на E3 2017 новую часть Tomb Raider не привезут. Более того, игру не собираются анонсировать на главной игровой выставке года.

Впрочем, фанатам отчаиваться не следует — официальный анонс новых приключений Лары Крофт под предположительным наименованием Shadow of the Tomb Raider все еще может состояться в этом году, например, на одной из других важных выставок игровой индустрии (Gamescom 2017, например).

Rise of the Tomb Raider появилась на Xbox 360 и Xbox One осенью 2015-го, затем, в начале 2016-го добралась до PC, а осенью того же года — и до PlayStation 4.