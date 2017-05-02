Мишель Ансель показал постер WiLD

Знаменитый игровой дизайнер Мишель Ансель (Michel Ancel), автор Rayman'а и Beyond Good & Evil, опубликовал новый постер своего проекта, долгостроя WiLD, эксклюзивного приключения для PlayStation 4, работа над которым идет уже долгие годы.

WiLD — увлекательный боевик в открытом мире, где важной составляющей геймплея является выживание, весьма амбициозен; виртуальная карта, по слова Анселя, по своим размерам примерно равна Европе. Разработчик также обещает проработанную вселенную и возможность вселяться в любых животных.

Даже примерной даты релиза у WiLD нет.

Источник
MGNews
Теги
игры Wild

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