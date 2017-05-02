В новом моде «Ведьмака 3» появились щиты

Новый мод для «Ведьмака 3» под названием Shields от ScoutBr0 добавляет в игру щиты. Модификация довольно качественная, щиты в этом случае не просто дизайнерский элемент, а действительно функциональная часть экипировки — они защищают от ударов и стрел (стрелы довольно эффектно втыкаются в дерево и остаются там).

Кстати, по книжному канону, ведьмаки не используют щиты (из-за того, что вторая рука у них всегда должна быть свободна для наложения заклятий). Впрочем, канон был нарушен и разработчиками оригинальной игры (в книге, например, ведьмаки были совершенно бесполезны в битвах с морскими чудовищами и не пользовались арбалетами).