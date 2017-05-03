Call of Duty: Modern Warfare в скором времени могут начать продавать отдельно

На сайте магазина по аренде игр GameFly появилась информация о том, что Activision собирается выпустить ремастер Call of Duty: Modern Warfare отдельно. Сейчас игра доступна тем, кто купил «дорогой» вариант Call of Duty: Infinite Warfare — Infinite Warfare Legacy Edition.

Утверждается, что Modern Warfare Remastered выйдет на PS4 и Xbox One 20 июня и 20 июля соответственно. Впрочем, после публикации данных в СМИ страница с игрой с сайта GameFly была удалена.

GameFly, напомним, в прошлом году уже рассекретила ремастер Darksiders.  

Источник
VG247
Теги
игры Call of Duty: Modern Warfare Remastered

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