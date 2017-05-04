Remedy работает над новой игрой P7

Компания Remedy, создавшая Max Payne, Alan Wake и Quantum Break, анонсировала свой новый проект под названием P7 (Project 7). Издавать игру будет 505 Games, которая готова вложить в проект 8,5 миллионов долларов. Релиз P7 случится на PS4, Xbox One и PC. Однако дата релиза пока остается неизвестной.

Разработчики обещают сложную и интересную историю, глубокий игровой процесс (самый глубокий в истории игр студии). Нас ждет новый IP в жанре кинематографического экшна от третьего лица.