Remedy работает над новой игрой P7

Компания Remedy, создавшая Max Payne, Alan Wake и Quantum Break, анонсировала свой новый проект под названием P7 (Project 7). Издавать игру будет 505 Games, которая готова вложить в проект 8,5 миллионов долларов. Релиз P7 случится на PS4, Xbox One и PC. Однако дата релиза пока остается неизвестной.

Разработчики обещают сложную и интересную историю, глубокий игровой процесс (самый глубокий в истории игр студии). Нас ждет новый IP в жанре кинематографического экшна от третьего лица.  

Источник
Remedy
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игры Remedy

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