Названа дата выхода Porno Studio Tycoon

Студия Zitrix Megalomedia назвала дату выхода симулятора порностудии Porno Studio Tycoon. Игра выходит сегодня, 5 мая и является эксклюзивным проектом для PC.

Геймеров ожидает экономический симулятор, в котором основной целью является строительство студии и выпуск качественной продукции. Придется заниматься наймом актрис, кастингами, улучшать навыки «звезд», бороться с конкурентами, находить режиссеров, подбирать съемочную команду, а также заниматься PR и бухгалтерией.

Стиль у Porno Studio Tycoon легкий, шуточный, никакой вульгарности и излишней откровенности здесь нет.



Источник
Dualshockers
Теги
игры

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