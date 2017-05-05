Названа дата выхода Porno Studio Tycoon

Студия Zitrix Megalomedia назвала дату выхода симулятора порностудии Porno Studio Tycoon. Игра выходит сегодня, 5 мая и является эксклюзивным проектом для PC.

Геймеров ожидает экономический симулятор, в котором основной целью является строительство студии и выпуск качественной продукции. Придется заниматься наймом актрис, кастингами, улучшать навыки «звезд», бороться с конкурентами, находить режиссеров, подбирать съемочную команду, а также заниматься PR и бухгалтерией.

Стиль у Porno Studio Tycoon легкий, шуточный, никакой вульгарности и излишней откровенности здесь нет.







