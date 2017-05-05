Состоялся релиз шутера Prey

Компании Bethesda Softworks и ZeniMax Media объявили о выходе игры Prey для для игровых приставок PlayStation 4 от Sony и Xbox One от Microsoft, а также PC.


Напомним, Prey представляет собой научно-фантастический шутер от первого лица. Разработчики трудились над ним последние четыре года. По сюжету игры, опасная инопланетная форма жизни захватывает помещения научно-исследовательского орбитального комплекса.


К катастрофе привел неудачный эксперимент на борту космической станции «Талос-1», в результате чего на свободу вырвалось существо «Тифон». Геймерам предстоит выступить от лица сотрудника корпорации «Транстар», Моргана Ю, и остановить вторжение. Геймер сможет выбрать, играть ему за Моргана-мужчину или за Моргану-женщину в начале игры. От этого, а также от последующих решений будет зависеть развитие сюжета.

Источник
Bethesda
Теги
игра Bethesda Prey ZeniMax

Комментарии

Материалы по теме

5 культовых игр, которые впервые экранизируют

6 апреля

Fallout Shelter вышла для iOS

15 июня 2015

В World of Tanks появится игровой режим «Линия фронта»

10 апреля

Дополнение Contraptions Workshop вышло для Fallout 4

21 июня 2016

Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр

5 апреля

Представлен первый геймплейный ролик нового Doom

15 июня 2015
Из рубрикиИгры
Sony выпускает комплект PlayStation 4 с тремя хитами и подпиской PS Plus в России
В сети появилось видео дев-кита Xbox Scorpio с счетчиком FPS
Следующий God of War может выйти 14 сентября

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 116
Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 80
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 74
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 55
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 44
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 43