Состоялся релиз шутера Prey

Компании Bethesda Softworks и ZeniMax Media объявили о выходе игры Prey для для игровых приставок PlayStation 4 от Sony и Xbox One от Microsoft, а также PC.





Напомним, Prey представляет собой научно-фантастический шутер от первого лица. Разработчики трудились над ним последние четыре года. По сюжету игры, опасная инопланетная форма жизни захватывает помещения научно-исследовательского орбитального комплекса.





К катастрофе привел неудачный эксперимент на борту космической станции «Талос-1», в результате чего на свободу вырвалось существо «Тифон». Геймерам предстоит выступить от лица сотрудника корпорации «Транстар», Моргана Ю, и остановить вторжение. Геймер сможет выбрать, играть ему за Моргана-мужчину или за Моргану-женщину в начале игры. От этого, а также от последующих решений будет зависеть развитие сюжета.