В сети появилось видео дев-кита Xbox Scorpio с счетчиком FPS

Дев-кит Xbox Scorpio не только выглядит стильно, но, судя по последнему видео, обладает необычной особенностью — встроенным датчиком FPS. Он располагается впереди устройства.

Количество кадров в секунду показывается на специальном OLED-дисплее, который также может передавать и другую информацию в реальном времени (например — скорость чтения и записи).

Также спереди находятся программируемые кнопки в количество 5 штук.

Что касается дизайна, то примерно так вполне может выглядеть и геймерская версия финального Scorpio.  

Источник
VG247
Теги
игры Project Scorpio

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