Известно, сколько геймеры потратили на игры в разных странах в прошлом году
Аналитики из Newzoo опубликовали данные о том, сколько денег игроки потратили на свое любимое развлечение в разных странах за минувший год. Общая сумма формируется так: берется общий доход от продажи всех игр и всего внутреннего игрового контента, а также сопутствующих товаров. При этом, продажи консолей и железа не учитывались.
Итак, горячая, нет, не десятка, а "одиннадцатка". Почему? Потому, что на одиннадцатой позиции наша родная Российская Федерация.
- Китай ($27,54 млрд.)
- США ($25,05 млрд.)
- Япония ($12,54 млрд.)
- Германия ($4,37 млрд.)
- Англия ($4,21 млрд.)
- Южная Корея ($4,18 млрд.)
- Франция ($2,96 млрд.)
- Канада ($1,94 млрд.)
- Испания ($1,91 млрд.)
- Италия ($1,87 млрд.)
- Российская Федерация ($1,48 млрд.)
ИсточникNeoGAF