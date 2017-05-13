Известно, сколько геймеры потратили на игры в разных странах в прошлом году

Аналитики из Newzoo опубликовали данные о том, сколько денег игроки потратили на свое любимое развлечение в разных странах за минувший год. Общая сумма формируется так: берется общий доход от продажи всех игр и всего внутреннего игрового контента, а также сопутствующих товаров. При этом, продажи консолей и железа не учитывались. 

Итак, горячая, нет, не десятка, а "одиннадцатка". Почему? Потому, что на одиннадцатой позиции наша родная Российская Федерация. 

  1. Китай ($27,54 млрд.)
  2. США ($25,05 млрд.) 
  3. Япония ($12,54 млрд.) 
  4. Германия ($4,37 млрд.) 
  5. Англия ($4,21 млрд.) 
  6. Южная Корея ($4,18 млрд.) 
  7. Франция ($2,96 млрд.) 
  8. Канада ($1,94 млрд.) 
  9. Испания ($1,91 млрд.) 
  10. Италия ($1,87 млрд.)  
  11. Российская Федерация ($1,48 млрд.) 
Источник
NeoGAF
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