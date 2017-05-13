Известно, сколько геймеры потратили на игры в разных странах в прошлом году

Аналитики из Newzoo опубликовали данные о том, сколько денег игроки потратили на свое любимое развлечение в разных странах за минувший год. Общая сумма формируется так: берется общий доход от продажи всех игр и всего внутреннего игрового контента, а также сопутствующих товаров. При этом, продажи консолей и железа не учитывались.

Итак, горячая, нет, не десятка, а "одиннадцатка". Почему? Потому, что на одиннадцатой позиции наша родная Российская Федерация.

Китай ($27,54 млрд.) США ($25,05 млрд.) Япония ($12,54 млрд.) Германия ($4,37 млрд.) Англия ($4,21 млрд.) Южная Корея ($4,18 млрд.) Франция ($2,96 млрд.) Канада ($1,94 млрд.) Испания ($1,91 млрд.) Италия ($1,87 млрд.) Российская Федерация ($1,48 млрд.)