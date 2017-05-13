Названы сроки большой летней распродажи Steam

Большая летняя распродажа 2017 года в сервисе цифровой дистрибуции Steam пройдет с 22 июня по 2 июля, сообщает сайт Reddit, ссылаясь на скриншот из переписки Valve с разработчиками.

Информации о том, что конкретно там будет продаваться, пока нет, однако, учитывая, сколько хороших игр попадали в списки в прошлые годы, можно рассчитывать на то, что и в этом году нас ждет настоящий парад щедрости и выгодные предложения на сотни, а то и тысячи, позиций.

В прошлом году летняя распродажа в Steam принесла 236 000 000 долларов выручки, со скидками предлагались около 13 000 игр.