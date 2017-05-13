Названы сроки большой летней распродажи Steam

Большая летняя распродажа 2017 года в сервисе цифровой дистрибуции Steam пройдет с 22 июня по 2 июля, сообщает сайт Reddit, ссылаясь на скриншот из переписки Valve с разработчиками. 

Информации о том, что конкретно там будет продаваться, пока нет, однако, учитывая, сколько хороших игр попадали в списки в прошлые годы, можно рассчитывать на то, что и в этом году нас ждет настоящий парад щедрости и выгодные предложения на сотни, а то и тысячи, позиций. 

В прошлом году летняя распродажа в Steam принесла 236 000 000 долларов выручки, со скидками предлагались около 13 000 игр. 

Источник
Reddit
Теги
игры Steam распродажа

Комментарии

Материалы по теме

10 игр с несколькими концовками

27 апреля

10 самых эмоциональных игр, которые рвут душу в клочья

4 мая

Steam — Цифровой магазин в телефоне

20 декабря 2013

Скидка на Castle Doombad в iTunes и Google Play

26 мая 2014

Скидки дня в Google Play

18 июля 2014

Скидки дня в Google Play. INDY 500 и другие

10 сентября 2014
Из рубрикиИгры
Известно, сколько геймеры потратили на игры в разных странах в прошлом году
Главное за неделю: анонс новой Need for Speed, рендеры iPhone 8 и Windows 10 Fall Creators Update
Square Enix может продать создателей Hitman

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 82
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 79
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 73
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 57
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 35