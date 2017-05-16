Появились подробности о Dynasty Warriors 9
В сети появились подробности ожидаемого масштабного боевика Dynasty Warriors 9. Как и прежде, игрокам предложат сразиться с толпами врагов. При этом, несмотря на современные тенденции, мультиплеера ждать не приходится. Зато в Dynasty Warriors 9 будут:
- Красивая графика и поддержка PS4 Pro (разрешение 1080p – 60 FPS, разрешение 4К — 30 FPS);
- Проект изначально заточен под PlayStation 4, а не PlayStation 3, как восьмая серия;
- Разработчики создали совершенно новый современный движок;
- 83 война-командира из Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends появятся и в девятой части;
- Также ожидается появление командиров-женщин;
- Мир игры станет открытым. Действие развернется в Китае;
- Можно будет карабкаться по горам, переплывать реки, взрывать предметы и так далее.
Дата релиза пока не называется.
ИсточникGematsu