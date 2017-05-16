Появились подробности о Dynasty Warriors 9

В сети появились подробности ожидаемого масштабного боевика Dynasty Warriors 9. Как и прежде, игрокам предложат сразиться с толпами врагов. При этом, несмотря на современные тенденции, мультиплеера ждать не приходится. Зато в Dynasty Warriors 9 будут:

  • Красивая графика и поддержка PS4 Pro (разрешение 1080p – 60 FPS, разрешение 4К — 30 FPS);
  • Проект изначально заточен под PlayStation 4, а не PlayStation 3, как восьмая серия;
  • Разработчики создали совершенно новый современный движок;
  • 83 война-командира из Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends появятся и в девятой части;
  • Также ожидается появление командиров-женщин;
  • Мир игры станет открытым. Действие развернется в Китае;
  • Можно будет карабкаться по горам, переплывать реки, взрывать предметы и так далее.

Дата релиза пока не называется.

Источник
Gematsu
Теги
игры Dynasty Warriors 9

Комментарии

Из рубрикиИгры
Анонсирована LEGO Marvel Super Heroes 2
Создатели PaRappa the Rapper анонсировали Project Rap Rabbit
Sega возродит крупные франшизы прошлого

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 82
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 79
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 73
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 58
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 43
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 35