Sega возродит крупные франшизы прошлого

В сети появилась информация о том, что Sega планирует возродить свои популярные франшизы из прошлого. Издательство планирует увеличить доход до 2,6 миллиардов долларов и для этого ему нужно создавать, как новые IP, так и вспомнить о легендарных сериалах прошлого. А таковых у Sega множество.

Планируется, что большинство новых игр станут мультиплатформенными и мультирегиональными — они должны нравится одновременно и жителям Японии, и США и Европы.

Напомним, что в скором времени Sega выпустит Sonic Mania и Sonic Force.