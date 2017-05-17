Netflix работает над сериалом "Ведьмак"

Netflix вместе с польской студией Platige Image начали работу над экранизацией серии The Witcher. Речь идет о сериале, над которым также согласился работать и сам создатель вселенной, писатель Анджей Сапковский. Он выступает в роль консультанта.

Проект только подтвержден, весь производственный процесс, включая кастинг и съемки, впереди. Ждать премьеры, по всей вероятности, придется довольно долго.

Нет данных и о том, будет ли сериал как-то связан с игровым воплощением вселенной "Ведьмака" от студии CD Projekt RED.

Эрик Бармак (Eric Barmack), вице-президент Netflix, заявил: "Анджею Сапковскому удалось создать очень продуманный, интересный мир, полный волшебства и очарования. Многие в нашей компании с воодушевлением восприняли новость о том, что над сериалом будет работать сам создатель Ведьмака".

Сам Сапковский также прокомментировал начало работы над сериалом: "Я рад, что Netflix экранизирует мои рассказы, при этом оставаясь верными первоисточнику и тем темам, которые я затрагивал в своих романах на протяжении 30 лет. Я очень рад начала совместной работы".