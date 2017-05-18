Официально анонсирована F1 2017

Компания Codemasters официально анонсировала следующую часть симулятора гонок «Формула 1», F1 2017. Релиз состоится на всех современных платформах 25 августа 2017-го года.

Помимо современных болидов, виртуальным гонщикам дадут возможность прокатиться на 12 классических машинах F1. Например, на легендарном McLaren MP4/4 1988 года выпуска. Чтобы заполучить эту машину, необходимо сделать предзаказ или же купить игру в первый день выпуска.

Также ожидается множество режимов, как одиночных (включая карьеру), так и многопользовательских.