Публичный бета-тест Гвинта из «Ведьмака» стартует 24 мая

Компания CD Projekt RED объявила о скором старте публичного бета-теста для карточной игры Гвинт (Gwent) из вселенной «Ведьмака». Это ледующий этап в разработке игры после довольно продолжительного закрытого бета-тестирования. Публичная бета станет доступна 24 мая 2017 года для ПК, Xbox One и PlayStation 4.





Разработчики отмечают, что переход от закрытого этапа к публичной стадии повлечет за собой технический перерыв — с 22 мая и до начала публичного бета-теста 24 мая серверы игры окажутся недоступны. При этом коллекция карт и игровой прогресс будут сброшены, чтобы обеспечить игрокам равные условия на старте. Впрочем, участники закрытого бета-теста получат бочки с картами и другие награды от создателей игры.

Напомним, любимая многими карточная игра Гвинт (Gwent) из вселенной «Ведьмака» была анонсирована в качестве отдельной игры на выставке E3 (Electronic Entertainment Expo) 2016, которая прошла с 14 по 16 июня в Лос-Анджелесе. Гвинт выйдет для Xbox One, PC и PlayStation 4. Бесплатная игра будет распространяться по модели free-to-play для тренировочного и многопользовательского режимов, а за одиночную кампанию с несколькими сюжетными историями придется заплатить.