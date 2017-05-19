Bungie подробно рассказала о Destiny 2

Компания Bungie поделилась информацией о Destiny 2 и показала множество видео-роликов на официальной презентации проекта. Известно, что в сиквеле популярного многопользовательского шутера появятся так называемые «квесты», которые выдаются полноценными NPC. Игрокам предложат бродить по подземельям в поисках сокровищ и сражаться с боссами.

В игре появятся 4 огромных локации — Европейская Мертвая Зона, спутник Сатурна Титан, спутник Юпитера Ио и карликовая планета Нессус. Общая карта позволит перемещаться в любое место мгновенно.

Что касается битв игроков между собой, то команды состоят из 4 человек каждая. Некоторые режимы из первой части вернутся, другие заменят на новые. Например, ожидается режим Countdown.

Предполагается наличие кланов и возможность новичкам присоединяться к ним на время для выполнения определенных миссий.

Релиз игры намечен на 8 сентября 2017-го года на PC, PS4, Xbox One.