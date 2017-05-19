Dontnod Entertainment работает над Life is Strange 2

Разработчики из студии Dontnod Entertainment заявили, что начали работать над продолжением Life is Strange сразу после того, как выпустили оригинал на физическом носителе. Об этом говорится в видео:

К сожалению, никакой информации, кроме подтверждения существования, о проекте пока нет.

Напомним, что обласканная критиками Life is Strange оказалась одним из самых неожиданных подарков в жанре классического квеста последних лет — эпизодическое приключение, затрагивающее самые разные темы, включая столь необычную для видеоигры тему взросления (причем, речь о девушке, со всеми вытекающими), психологического давления на подростков и сексуального насилия.

Источник
VG247
Теги
игры Life is Strange

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