South Park: The Fractured But Whole появится 17 октября 2017 года

Компания Ubisoft назвала новую дату релиза многострадальной ролевой игры South Park: The Fractured But Whole. На полках магазинов и в сервисах цифровой дистрибуции она появится 17 октября 2017-го года. Платформы уже давно известны — PS4, Xbox One, PC. Также разработчики представили новый трейлер:

Над игрой трудится студия Ubisoft San Francisco. Напомним, что первая часть, South Park: The Stick of Truth, создавалась опытной в RPG-строении Obsidian Entertainment.

Дата выхода South Park: The Fractured But Whole, главной темой которой станет стеб над фильмами о супергероях, уже неоднократно переносилась.