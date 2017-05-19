South Park: The Fractured But Whole появится 17 октября 2017 года

Компания Ubisoft назвала новую дату релиза многострадальной ролевой игры South Park: The Fractured But Whole. На полках магазинов и в сервисах цифровой дистрибуции она появится 17 октября 2017-го года. Платформы уже давно известны — PS4, Xbox One, PC. Также разработчики представили новый трейлер:

Над игрой трудится студия Ubisoft San Francisco. Напомним, что первая часть, South Park: The Stick of Truth, создавалась опытной в RPG-строении Obsidian Entertainment.

Дата выхода South Park: The Fractured But Whole, главной темой которой станет стеб над фильмами о супергероях, уже неоднократно переносилась. 

Источник
GameSpot
Теги
игры South Park

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