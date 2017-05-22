The Bard's Tale IV задержится до 2018-го года

Мэтт Финдли (Matt Findley) из inXile заявил, что ожидаемую ролевую игру The Bard's Tale IV разработчики не успеют доделать в этом году, им нужно время для реализации всех идей и выполнения обещаний, поэтому релиз PC-эксклюзива переносится на 2018-ый.

Кроме того, Финдли отметил, что работа над VR-забавой The Mage's Tale непосредственно повлияет и на четвертую историю о Барде — наработанный опыт позволит улучшить графику.

Напомним, что The Bard's Tale IV собрала через краудфандинговый сервис более 1 500 000 долларов.  

Источник
Kickstarter
Теги
игры The Bard's Tale IV

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