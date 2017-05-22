Endless Space 2 получает оценки

В сети начали появляться оценки космической стратегии Endless Space 2, в которой в пошаговом режиме нужно колонизировать космические просторы.

В основном игра получает положительные отзывы. Средний балл на Metacritic на основе 10 профессиональных рецензий составляет 82 из 100. В Steam около 90% рецензий игроков также положительные.

Примеры оценок ниже:

The Escapist — 90/100;

GameWatcher — 85/100;

Destructoid — 85/100;

Pcgamesn – 8/10;

Pcgamer – 77/100;

Gamerevolution – 4,5/5.

Endless Space 2 является глобальной космической стратегией, в которой игроку предстоит стать на сторону одной из восьми цивилизаций, а затем попытаться завоевать всю представленную на карте галактику.