Platinum Games создает новую игру

Ацуси Инаба (Atsushi Inaba) из Platinum Games заявил, что его студия сейчас занята созданием некой новой игры, которая не является продолжением существующей серии и все права на которую полностью принадлежат разработчикам. Руководит проектом новый в команде человек. Кроме того, Инаба добавил, что Platinum Games также занята еще несколькими играми.

Напомним, что Platinum Games создала такие хиты, как Bayonetta (две части), Vanguish, работала на Metal Gear Rising: Revengeance.  

Источник
PCGamesN
Теги
игры Platinum Games

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