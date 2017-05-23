Слухи: Square Enix набирает команду для работы над Final Fantasy XVI

Портал DualShockers обнаружил размещенную вакансию на 2D художника в некую анонимную японскую компанию для работы над некой «супер популярной RPG серией». В описании утверждается, что речь идет о создателях гигантских RPG и онлайн-игр. Кроме того, адрес головного офиса совпадает с адресом Square Enix. Таким образом, у экспертов сомнений не осталось — сотрудника ищет именно это издательство.

Кандидат будет работать над прорисовкой городов, карты миря, подземелий, оружия, транспорта, предметов, иконок и так далее. Также утверждается, что художнику предстоит создать образ «определенной RPG с цифрой в названии».

Таким образом, вполне возможно, что Square Enix начинает подготовку к созданию Final Fantasy XVI. 

Источник
VG247
Теги
игры final fantasy Final Fantasy XVI

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