Nintendo решила продавать пустые коробки от Switch за $5

Компания Nintendo приняла решение начать продавать пустые коробки от Nintendo Switch всего за $5 (540 йен). Маркетологи пришли к выводу, что спрос на подобную продукцию высок среди коллекционеров и обычных геймеров, поэтом оригинальная бизнес-идея, по их мнению, обречена на успех.

Купить можно упаковку от Nintendo Switch с Splatoon 2 с изображением двух Joy-Con'ов — разумеется, никакого железа, как и игры, внутри нет.

Использовать коробку можно в качестве подставки под что-то, для фотографий в социальных сетях, а также для розыгрыша друзей и близких.

Все-таки потратить $5 куда проще, чем $349 (столько стоит настоящий бандл).